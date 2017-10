V Barceloni šibek veter

Barcelona, 7. oktobra - V Barceloni se je končal predzadnji dan odprtega evropskega prvenstva v razredih laser standard in laser radial, na katerem nastopajo Kim Pletikos, Lin Pletikos in Valentina Baruca. Po dolgotrajnem čakanju na obali so organizatorji popoldne jadralke in jadralce vendarle poslali na morje in na koncu uspešno izpeljali oba predvidena plova.