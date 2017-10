Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 7. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na južni ljubljanski obvoznici zaradi del od priključka Rudnik proti Malencam zgoščen promet in prihaja do zastojev. Daljši zastoj je na cesti Mojstrana - Jesenice med Dovjem in Hrušico. Čas potovanja se podaljša za 20 minut.