Nadal in Kyrgios za naslov v Pekingu

Peking, 7. oktobra - V finalu tri milijone dolarjev vrednega turnirja ATP v Pekingu bosta igrala prvi igralec sveta Španec Rafael Nadal in Avstralec Nick Kyrgios, 19. tenisač na svetu. Nadal se bo potegoval za 75. naslov v karieri in šestega letos, za 22-letnega Avstralca bo to drugi nastop v finalu letos, v vitrinah pa ima doslej tri pokale.