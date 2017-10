Nibaliju že drugič Lombardija

Como, 7. oktobra - Vincenzo Nibali, italijanski kolesar ekipe Bahrain Merida, je še drugič v karieri in drugič v zadnjih treh letih postal zmagovalec zadnje večje preizkušnje sezone, dirke po Lombardiji. Italijan, ki je imel pomoč tudi v Slovencih Janezu Brajkoviču, Luki Piberniku in Domnu Novaku, je v cilj 247 kilometrov dolge dirke od Bergama do Coma prišel sam.