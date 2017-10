Portugalci in Švicarji bodo o neposredni uvrstitvi na SP odločali na medsebojni tekmi

Ljubljana, 7. oktobra - Nogometne reprezentance so odigrale še zadnje tekme 9. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018. V skupinah A, B in H se 12 že uvrščenim reprezentancam ni pridružila še nobena. V skupini A najbolje kaže Francozom in Švedom, v skupini B bosta za prvo mesto igrali Portugalska in Švica, v skupini H so ob vodilni Belgiji blizu drugemu mestu Grki.