Drava z zmago na vrh 2. SNL

Ljubljana, 7. oktobra - Nogometaši v 2. ligi so odigrali prvih pet tekem 10. kroga. Ptujska Drava se je z domačo zmago in dvema goloma Luke Šalamuna s 3:1 proti Krki vsaj začasno prebila na vrh lestvice, ima dve točki več od drugouvrščene Mure, ki jo v nedeljo čaka obračun z Roltekom Dobom, in tretjeuvrščenega Kalcerja, ki je s 4:2 premagal Brežice Terme Čatež.