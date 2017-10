V Kobaridu danes državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Kobarid, 7. oktobra - V Kobaridu danes poteka vsakoletno državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči. Na njem sodelujejo ekipe prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, ki so na izbirnih preverjanjih v 13 izpostavah Uprave RS za zaščito in reševanje oz. v 13 območnih združenjih Rdečega križa dosegle prvo mesto.