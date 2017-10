Romunsko-francoski finale v Pekingu

Peking, 7. oktobra - Romunka Simona Halep in Francozinja Caroline Garcia sta se uvrstili v veliki finale teniškega turnirja WTA v Pekingu z nagradnim skladom 6.381.679 dolarjev. Drugopostavljena Romunka je v prvem polfinalu premagala Latvijko Jeleno Ostapenko s 6:2 in 6:4, Francozinja pa je bila s 6:3 in 7:5 boljša od Čehinje Petre Kvitove.