Celjski rokometaši danes v mestu luči

Pariz, 8. oktobra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na uvodnih treh tekmah evropske lige prvakov premagali poljski Vive Kielce in izgubili proti madžarskemu Veszpremu in danskemu Aalborgu, danes pa se bodo v Parizu pomerili s PSG. Tekma med francoskimi in slovenskimi prvaki se bo v pariški dvorani Pierre de Coubertin pričela ob 17. uri.