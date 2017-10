Pri Laškem se je med plezanjem smrtno ponesrečil 62-letni domačin

Laško, 7. oktobra - V naselju Harje v bližini Laškega se je v petek zvečer pri padcu med plezanjem smrtno ponesrečil 62-letni domačin, so za STA povedali na Policijski upravi Celje. Gasilci in gorski reševalci so zavarovali območje in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Celja, ki so ugotovili, da je moški umrl zaradi poškodb.