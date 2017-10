V ZDA lani preprečili teroristični napad na New York

New York, 7. oktobra - Ameriške oblasti so lani s pomočjo agenta pod krinko, ki se je izdajal za podpornika teroristične skupine Islamska država (IS), preprečile načrtovane napade na podzemno železnico v New Yorku in tamkajšnji trg Times Square. Tako po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izhaja iz obtožnice zoper tri moške, ki jo je v petek objavilo tožilstvo.