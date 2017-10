Oboroženi pripadniki Rohingye zaključujejo prekinitev ognja v Mjanmaru

Yangon, 7. oktobra - Oboroženi pripadniki muslimanske manjšine Rohingya, katerih napadi so avgusta sprožili posredovanje mjanmarske vojske na severu države in posledično val beguncev v Bangladeš, so danes sporočili, da se bo čez dva dni končala enomesečna prekinitev ognja. Obenem so dodali, da so pripravljeni na mir, če jim bo vlada prišla nasproti.