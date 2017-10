Tropska nevihta Nate v Srednji Ameriki zahtevala 28 življenj; sedaj se pomika proti New Orleansu

Miami, 7. oktobra - Mehiški zaliv je davi dosegla tropska nevihta Nate, ki bo predvidoma nocoj ali zgodaj zjutraj v nedeljo prispela do Louisiane pri New Orleansu. Nevihta se je medtem že okrepila v orkan 1. stopnje. Nate je v četrtek v Nikaragvi zahteval 13 življenj, v Kostariki deset, tri v Hondurasu in dve v Salvadorju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.