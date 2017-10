Napad v brazilskem vrtcu zahteval osem smrtnih žrtev

Rio de Janeiro, 7. oktobra - Napad varnostnika v brazilskem vrtcu je po zadnjih podatkih zahteval osem smrtnih žrtev. Varnostnik v vrtcu v Braziliji je v četrtek zažgal več otrok, starih štiri leta, in njihovega vzgojitelja. Najprej jih je polil z alkoholom in nato zanetil ogenj, v katerem so zgoreli do smrti. Več deset ljudi je bilo ranjenih. V ognju je umrl tudi napadalec.