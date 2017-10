Teden podiranja rekordov na Wall Streetu se je sklenil umirjeno

New York, 7. oktobra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v prvih štirih dneh minulega tedna rasli kot za šalo in podirali rekorde, umirili pa so se šele v petek, ko je ministrstvo za delo poročalo o zaposlovanju in brezposelnosti v septembru, ki je pokazalo prvi mesečni padec zaposlovanja v sedmih letih.