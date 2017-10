Taškent, 6. oktobra - Slovenski judoistki Petra Nareks in Kaja Kajzer sta na tekmi velike nagrade v uzbekistanskem Taškentu osvojili tretji mesti. Nareksova je bila tretja med borkami do 52 kg, Kajzerjeva pa v kategoriji do 57 kg. Andraž Jereb je bil sedmi med borci do 66 kg.