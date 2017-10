Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 6. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje zaprta proti Ljubljani od sobote od 22. ure, do nedelje do 24. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti Slovenske Konjice-Vojnik-Celje. Popolna zapora med priključkoma Blagovica in Vransko proti Mariboru je odpovedana.