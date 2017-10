Španija naslednja v Rusijo 2018

Ljubljana, 6. oktobra - Španska nogometna reprezentanca si je danes kot naslednja reprezentanca zagotovila udeležbo na svetovnem nogometnem prvenstvu 2018 v Rusiji. Znanih je že enajst reprezentanc, ki bodo prihodnje leto nastopile na mundialu, to so Španija, Rusija, Brazilija, Anglija, Nemčija, Iran, Japonska, Mehika, Belgija, Južna Koreja in Savdska Arabija.