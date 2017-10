Dobrodelni koncert ob jubilejih ustanove Mali vitez

Ljubljana, 8. oktobra - V ljubljanskem Cankarjevem domu bo drevi dobrodelni koncert, s katerim bodo zaznamovali 30 let ambulante za sledenje posledic zdravljenja raka v otroštvu na onkološkem inštitutu, 20 let Ustanove Mali vitez - fundacije za pomoč mladim, ozdravljenim od raka in 15 let Sveta malih vitezov, ki ozdravljenim omogoča psihosocialno pomoč.