Na letališčih lani 6,5 odstotka več potnikov

Montreal, 8. oktobra - Na letališčih po svetu so lani zabeležili skoraj 7,7 milijarde potnikov oz. 6,5 odstotka več kot leto prej. Najvišjo rast, več kot 10-odstotno, so imeli v azijsko-pacifiški regiji, kjer so zabeležili tudi največ potnikov, več kot 2,7 milijarde, kažejo ta teden objavljeni podatki Mednarodnega sveta letališč (ACI).