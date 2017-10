ZDA septembra prvič po sedmih letih z mesečnim padcem zaposlovanja

Washington, 6. oktobra - Septembra so v ZDA ukinili 33.000 več delovnih mest kot pa so jih odprli, vendar pa se je stopnja brezposelnosti kljub temu znižala s 4,4 v avgustu na 4,2 odstotka, kar je posledica različnih statističnih metodologij zaposlovanja in stopnje brezposelnosti. Padec delovnih mest je sicer posledica orkanov.