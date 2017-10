Razglasili bodo dobitnika Nobelove nagrade za ekonomijo

Stockholm, 9. oktobra - Potem ko so prejšnji teden postali znani letošnji dobitniki Nobelovih nagrad za medicino, fiziko, kemijo, literaturo in mir, bo danes znan prejemnik Nobelove nagrade za ekonomijo. Lani sta jo prejela Britanec Oliver Hart in Finec Bengt Holmström, in sicer za prispevek k razvoju teorije pogodb.