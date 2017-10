John Malkovich bo obogatil odprtje koncertne sezone v zagrebški dvorani Lisinski

Zagreb, 7. oktobra - Ameriški igralec, režiser in producent John Malkovich bo danes nastopil skupaj z Varaždinskim komornim orkestrom in pianistko Anastasjo Terenkovo ob odprtju nove sezone koncertnega programa Lisinski ob sobotah v Zagrebu. Malkovich bo ob glasbi interpretiral odlomke iz romana Grobovi in junaki argentinskega pisatelja Ernesta Sabata.