Newyorške borze uvodoma navzdol

New York, 6. oktobra - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo s padci indeksov, ki so tako prekinili večdnevni niz rekordno visokih vrednosti. Po ocenah analitikov so na padce vplivali septembrski podatki o ameriškem trgu dela, ki kažejo, da je zaposlenost prvič v sedmih letih upadla. Krivdo pripisujejo posledicam orkanov Harvey in Irma.