Ljubljanska borza: SBI TOP tik pod 800 točkami

Ljubljana, 6. oktobra - Dan na Ljubljanski borzi se je začel optimistično, do konca dneva pa je zagon popustil in indeks blue chipov SBI TOP je zaključil malenkost pod mejo 800 točk. Daleč največ zanimanja so vlagatelji izkazali za delnice Zavarovalnice Triglav, ki pa so končale na izhodiščni vrednosti.