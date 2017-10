EU izpostavlja pomen oživitve trgovinskih pogajanj z Indijo

Bruselj/New Delhi, 6. oktobra - EU je danes v New Delhiju izpostavila pomen oživitve trgovinskih pogajanj z Indijo, ki so se začela leta 2007, a so šest let pozneje zastala. Prostotrgovinski sporazum z Indijo je za EU pomemben tako s povsem gospodarskega vidika kot v širšem kontekstu brexita in izolacionističnih teženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa.