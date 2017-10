Novomeška bolnišnica bogatejša za katetrski laboratorij

Novo mesto, 6. oktobra - V Splošni bolnišnici Novo mesto so danes odprli katetrski laboratorij, ki je osnova za dejavnost intervencijske kardiologije. V novomeški bolnišnici tega do zdaj niso imeli in so morali letno več kot tisoč bolnikov pošiljati drugam. Naložba je stala dva milijona evrov, polovico je pokrila bolnišnica in drugo polovico ministrstvo za zdravje.