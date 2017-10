Minister Židan na Koroškem o sanaciji po napadu podlubnikov in gozdno-lesni verigi

Šmartno pri Slovenj Gradcu, 6. oktobra - Kmetijski minister Dejan Židan se danes mudi na Koroškem. Ob ogledu že saniranega območja napada podlubnikov v Mislinjski Dobravi je pohvalil dobro sodelovanje strokovnjakov in lastnikov gozdov, o stanju zaradi podlubnikov po državi pa dejal, da se to izboljšuje. Glede gozdno-lesnega centra v regiji minister pravi, da so priprave nanj zelo daleč.