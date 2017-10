Interneta še ni uporabilo 18 odstotkov odraslih Slovencev

Ljubljana, 8. oktobra - V prvem četrtletju je v Sloveniji internet uporabljalo 79 odstotkov oseb v starosti med 16 in 74 let. Med njimi je bilo 68 odstotkov takšnih, ki so internet uporabljali vsak ali skoraj vsak dan, še nikoli pa ga ni uporabilo 18 odstotkov oseb. Delež uporabnikov interneta je še vedno najnižji med starejšimi, vendar se povečuje.