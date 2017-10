V Piranu se bo s podelitvijo nagrad sklenil Festival evropskega in mediteranskega filma

Piran, 7. oktobra - V Piranu se bo z drevišnjo slovesnostjo in razglasitvijo nagrajencev sklenil 8. Festival evropskega in mediteranskega filma. Poleg nagrade za igralski prispevek k slovenskemu filmu Borisu Cavazzi bodo podelili še nagrado za najboljši film festivala in nagrado Vilko Filač za najboljšega direktorja fotografije. Na festivalu so prikazali 33 filmov.