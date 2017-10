Bruselj, 6. oktobra - Evropska komisija ter drugi zasebni in javni akterji iz več kot 112 držav z vsega sveta so se na konferenci Naš ocean na Malti zavezali k ukrepom v skupni vrednosti več kot šest milijard evrov za boljše upravljanje oceanov. Udeleženci so napovedali tudi uvedbo novih zavarovanih morskih območij v obsegu 2,5 milijona kvadratnih kilometrov.