Za slovenski pokal v odbojki 53 ženskih in 42 moških ekip

Ljubljana, 6. oktobra - V tekmovanju za pokal Slovenije, eno od dveh domačih odbojkarskih lovorik, v letošnji sezoni nastopa 53 ženskih in 42 moških ekip, ki so doslej odigrale tekme prvega in drugega kroga. Zaključna turnirja najboljše četverice bosta od 21. do 23. decembra, pokalno lovoriko pa bodo branili odbojkarice Nove KBM Branika in odbojkarji Calcit Volleyja.