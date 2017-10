Cohenov plamen bo še zadnjič zagorel v posthumno izdani pesniški zbirki

Montreal, 8. oktobra - Zadnja knjiga pesmi kanadskega pevca, tekstopisca, pesnika in pisatelja Leonarda Cohena, ki jo je končal le nekaj mesecev pred svojo smrtjo, bo po pisanju britanskega časnika The Guardian izšla prihodnji oktober. Zbirko The Flame je založba Cannongate označila kot "izjemno močno zadnje poglavje v književni karieri Cohena".