Za verodostojne informacije o hrani na voljo nov portal prehrana.si

Ljubljana, 6. oktobra - V Sloveniji se po podatkih nacionalnih raziskav pretežno zdravo prehranjuje manj kot polovica prebivalstva. Veliko oviro pri ozaveščanju o prehrani predstavljajo zavajajoče informacije, ki so objavljene na spletu. Kot odgovor na to so vzpostavili nacionalni portal prehrana.si, ki nudi verodostojne informacije s področja hrane.