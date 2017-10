Mujagiću za trgovino s kokainom dve leti in 10 mesecev zapora

Kranj, 6. oktobra - Kranjsko okrožno sodišče je člana jeseniškega motorističnega kluba Armina Mujagića in Senada Budimovića spoznalo za kriva trgovine z drogami. Sodnica Milena Turuk je za Mujagića v današnji razglasitvi sodbe izrekla dve leti in 10 mesecev zapora, za Budimovića pa pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo treh let. Sodba še ni pravnomočna.