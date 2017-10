V newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti risbe od Leonarda do Matissa

New York, 10. oktobra - V newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti je na ogled razstava z naslovom Od Leonarda do Matissa - zbirka Roberta Lehmana. Postavitev preko del umetnikov, kot so bili Leonardo da Vinci, Dürer, Rembrandt, Tiepolo, Ingres, Seurat in Matisse, predstavi razvoj risbe v Evropi od renesanse do zgodnjega 20. stoletja.