Osiješko sodišče prestavilo današnjo obravnavo na sojenju Mamiću

Zagreb/Osijek, 6. oktobra - Današnja obravnava na osiješkem sojenju svetovalcu zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zdravku Mamiću in še trem obtožencem zaradi finančnih malverzacij in utajo davkov v nogometnem klubu Dinamo je bila prestavljena. Na sodišču se niso pojavili ne vsi obtoženci ne vse priče. Zato so prestavili današnjo obravnavo na naslednji torek.