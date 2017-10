Radiohead in Bon Jovi med nominiranci za sprejem v Dvorano slavnih rock'n'rolla

Los Angeles, 8. oktobra - Znanih je 19 glasbenih imen, ki se potegujejo za vstop v Dvorano slavnih rock'n'rolla (Rock and Roll Hall of Fame) v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio. Na seznamu sta med drugim britanski skupini Radiohead in Depeche Mode ter ameriški Bon Jovi in Rage Against the Machine. Kdo izmed njih bo sprejet med velikane rock'n'rola, bo znano decembra.