Kolesarili bodo po koroškem delu predvidene tretje razvojne osi

Šmartno pri Slovenj Gradcu, 7. oktobra - Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, ki že več let z različnimi aktivnostmi opozarja na nujnost izgradnje sodobne cestne povezave med Koroško in središčem države, danes organizira novo akcijo. Med 9. in 13. uro načrtuje kolesarjenje po trasi koroške hitre ceste od Šmartnega pri Slovenj Gradcu prek Dravograda do Prevalj.