Oskrba starejših: V Šaleški dolini primanjkuje skoraj 160 postelj za oskrbo starejših

Velenje, 7. oktobra - V občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki primanjkuje 157 postelj, vseh 190 mest v Domu za varstvo odraslih Velenje pa je trenutno 100-odstotno zasedenih. Kot so za STA povedali na velenjski občini, so leta 2012 v domu začeli z energetsko sanacijo in rekonstrukcijo v dom četrte generacije, ki je načrtovana za leto 2018.