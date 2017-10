Predsedniške volitve: V vitrinah bivših predsednikov tudi pozlačena žoga in obredna mačeta

Ljubljana, 7. oktobra - Dosedanji slovenski predsedniki republike so v 25 letih prejemali številna protokolarna darila domačih in tujih državnikov, organizacij in podjetij. Med zanimivejšimi darili, ki jih je prejel Janez Drnovšek, je obredna mačeta. Ivo Josipović je Danilu Türku pomenljivo podaril šah. V vitrini Boruta Pahorja se sveti pozlačena rokometna žoga.