Sistem brezplačnega vpogleda v vpisnike sodišč v končni fazi testiranja

Ljubljana, 8. oktobra - Vrhovno sodišče bi moralo po novem sodnem redu, ki je začel veljati v začetku leta, do konca septembra zagotoviti možnost vpogleda v vpisnike sodišč, a s tem nekoliko zamuja. Sistem je trenutno v končni fazi testiranja, so pojasnili na vrhovnem sodišču. Vpogled bo mogoč v vpisnike vseh sodišč in bo brezplačen.