Mariborski policisti preiskujejo četrtkovo nevarno vožnjo voznika črnega Audia 100

22-letnik, ki je imel na vozilu nameščeni registrski tablici, ki ne pripadata temu vozilu, je namreč bežal pred policisti, ki so ga pravilno ustavljali, po Dupleški cesti, Cesti XIV. divizije, Ulici Veljka Vlahoviča, Čufarjevi ulici in po Pobreški cesti. Na Pobreški cesti je pod železniškim nadvozom trčil v dve vozili, ki sta bili ustavljeni pred križiščem zaradi rdeče luči na semaforju. Voznik je pobegnil iz vozila, vendar so ga policisti med begom, tudi s pomočjo policijskega psa prijeli in vklenili.

V trčenju sta se v stoječih vozilih 38-letna voznica in 61-letni voznik lahko poškodovala. Prav tako je lahke poškodbe dobila 57-letna sopotnica v vozilu 61-letnika. Vsi so sami iskali zdravniško pomoč po opravljenem ogledu kraja prometne nesreče.

Policisti so nevarnemu vozniku zasegli vozilo, kazensko pa ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, so naknadno sporočili s policije.

Policisti pozivajo predvsem voznike, ki so vozili na relaciji Dupleške ceste, Ceste XIV. Divizije, Ulice Veljka Vlahoviča, Čufarjeve ulice ter Pobreške ceste in so bili zaradi nevarne vožnje voznika ogroženi, naj se zglasijo na postaji prometne policije v Mariboru, Ptujska cesta 117, oz. pokličejo na 02 450 20 30 ali 113.