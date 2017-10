Predsedniške volitve: Kandidati o vlogi Slovenije v mednarodni skupnosti (tema)

Ljubljana, 10. oktobra - Kandidati, ki se bodo pomerili na volitvah predsednika republike, so za STA odgovarjali na vprašanje, kako vidijo vlogo Slovenije v mednarodni skupnosti, še posebej v luči izzivov, kot so množične migracije in terorizem. Vprašali smo jih tudi, s kom od svetovnih voditeljev bi se želeli srečati najprej po morebitnem prevzemu predsedniške funkcije.