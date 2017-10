V Bohinju konferenca o gozdu kot najlepši in najboljši učilnici

Bohinj, 6. oktobra - Center šolskih in obšolskih dejavnosti v okviru 25. obletnice ustanovitve organizira mednarodno konferenco o didaktiki poučevanja na prostem z naslovom Gozd - najlepša in najboljša učilnica. Konferenca se v Bohinju začenja danes, zaključila pa se bo v nedeljo. Na njej pričakujejo okoli 150 udeležencev s področja vzgoje in izobraževanja.