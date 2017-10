Policija išče roparja zlatarne v Brežicah

Brežice, 6. oktobra - V četrtek nekaj pred 11. uro sta neznanca oropala zlatarno v Brežicah in odnesla za več kot 100.000 evrov zlatega nakita. Po prvih ugotovitvah policistov sta prodajalno oropala dva moška, ki naj bi bila oblečena v modre hlače in temnejša zgornja oblačila, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Roparjev še niso izsledili.