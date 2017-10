Veliki finale odbojkarskega SP bo v Torinu

Ljubljana, 6. oktobra - Organizatorji svetovnega prvenstva v odbojki za moške, ki ga bosta prihodnje leto skupaj gostili Italija in Bolgarija, so razkrili, kakšen bo sistem tekmovanja in v katerih mestih bodo tekme. na prvenstvu bodo nastopili tudi slovenski odbojkarji, ki so si zgodovinski, prvi nastop med svetovno elito priigrali v majskih kvalifikacijah.