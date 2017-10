Izredna seja DZ v sredo, začetek redne 16. oktobra

Ljubljana, 6. oktobra - Izredna seja DZ o predlogu priporočila vladi v zvezi z domnevno zlorabo organov odkrivanja in pregona ter sodne veje oblasti, ki so jo zahtevali poslanci SDS in NSi, bo v sredo, se je na današnji seji odločil kolegij predsednika DZ. Kolegij se je dogovoril tudi o sklicu redne seje DZ, ki pa se bo začela 16. oktobra.