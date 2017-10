Na Japonskem naj bi moški ubil pet otrok in ženo

Tokio, 6. oktobra - V stanovanju v japonskem mestu Hitachi je v četrtek izbruhnil požar, na pogorišču pa so našli trupla petih otrok, starih od treh do 11 let, in ženske. Na truplu 11-letne deklice so po navedbah policije našli več vbodnih ran. Stanovanje naj bi zažgal oče, potem ko je pobil otroke in ženo.