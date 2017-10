Mariborski policisti preiskujejo četrtkovo nevarno vožnjo voznika črnega Audia 100

Maribor, 6. oktobra - Mariborski prometni policisti so v četrtek nekaj pred 17. uro obravnavali voznika črnega Audia 100, ki je po mariborskih ulicah z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu ter nato na Pobreški cesti povzročil prometno nesrečo. Policisti pozivajo voznike, ki jih je z nevarno vožnjo ogrožal, da se jim oglasijo.

Predvsem pozivajo voznike, ki so vozili na relaciji Dupleške ceste, Ceste XIV. Divizije, Ulice Veljka Vlahoviča, Čufarjeve ulice ter Pobreške ceste in so bili zaradi nevarne vožnje voznika ogroženi, naj se zglasijo na postaji prometne policije v Mariboru, Ptujska cesta 117, oz. pokličejo na 02 450 20 30 ali 113.